Akşam Postası / 19 Ocak 2022

’15 eksik yıl’: Gazeteci Hrant Dink anıldı

Agos gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 15’inci yılında kalabalık bir grup tarafından anıldı.

Gaziantep valisi: Nurdağı’nda mahsur kalan 900 araç bir-iki saat içinde tahliye edilecek

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Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki kalan yaklaşık 900 aracın 1-2 saat içerisinde yollarına devam edebileceğini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’yle swap anlaşması

Merkez Bankası (MB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında yerel para birimleriyle swap anlaşması imzalandı.

SGK indirimi kaldırılan ilaç sayısı 75’i buldu: Hastalar farkı ödemekte zorlanıyor

İlaç firmaları her geçen gün daha çok sayıda ilaçta, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) uyguladıkları indirimden vazgeçiyor. İndirimin kaldırıldığı ilaç sayısı 75’i buldu. Aradaki fiyat farkını hastalar ödüyor.

İmamoğlu bakanlığı yalanladı: 311 gün sonra niçin bize böyle bir cevap verdiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sefaköy-Beylikdüzü metrosuyla ilgili bakanlıktan gelen açıklamaya “Devlet aklına uygun değildir” tepkisini gösterirken, iktidarın ‘çılgın’ projesi Kanal İstanbul’la ilgili olarak “Kanal-manal olmayacak” dedi. İmamoğlu, projeleri engelleyenleri afişe edeceğini söyledi.

Prof. Ertuğrul: İstanbul’da neredeyse her binada bir Covid-19 hastası var

KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “İstanbul’da 25 dairelik bir binanın her dairesinde dört kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Covid-19 hastası var” dedi.

İkizdere’de mahkeme bilirkişi raporuna rağmen sessiz: Cengiz’in kıyımı sürüyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat, bilirkişinin ‘taş ocağı projesi usulsüz’ raporuna rağmen çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların hukuka aykırı olduğunu belgeleyen bilirkişi raporu mahkemeye verileli 100 gün geçti. Ancak mahkeme süreci uzatıyor.

Madımak katliamı davası: Ağar ve Köksal’ın tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi

Zaman aşımına uğrayan Madımak katliamı davasında mahkeme, dönemin Emniyet genel müdürü Mehmet Ağar ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarı Sönmez Köksal’ın tanık olarak dinlenmesi talebini ‘karara etkisi olmayacağı’ gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bir önceki duruşmada da dönemin başbakanı Tansu Çiller’in ifade vermesi talebini aynı gerekçeyle reddetmişti.

İstanbul için kar uyarısı: Beş gün sürecek

İstanbul’da son günlerdir bazı ilçelerde yer yer etkili olan kar yağışının cuma akşamından itibaren kuvvetli olarak geleceği ve beş gün süreceği bildirildi.

CHP, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ‘Evet’ diyecek

CHP, öldürülen bir PKK’lıyla çektirdiği fotoğraflar basında paylaşılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair oylamada ‘Evet’ oyu verecek.

Akşener’den ‘İmralı’ çıkışı: Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ”Edirne’deki İmralı’dakine hesap verecek” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Bu ülkenin cumhurbaşkanı, böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel” sözleriyle seslendi.

EPDK formülle anlattı: Elektrikte zamlı tarife aralık ayı tüketimine yansıyor mu?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), artan şikayetler üzerine mevcut faturalarda 2021 aralık ayını kapsayan tüketimin eski tarife, 2022 ocaktaki tüketimin yeni tarifeden hesaplandığı bilgisini verdi. Dönem faturasında yalnız ocak tüketiminin günlük 5 kilovatlık bölümü indirimli olarak hesaplandı.