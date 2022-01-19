İstanbul için kar uyarısı: Beş gün sürecek

İstanbul’da son günlerdir bazı ilçelerde yer yer etkili olan kar yağışının cuma akşamından itibaren kuvvetli olarak geleceği ve beş gün süreceği bildirildi.

İstanbulluları kar yağışına karşı uyaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren kentte etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

‘Dört-beş gün süreceği̇ tahmi̇n edi̇li̇yor’

Kar yağışının yaklaşık beş gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, şunları söyledi: “Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz.”