Akşener’den ‘İmralı’ çıkışı: Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ”Edirne’deki İmralı’dakine hesap verecek” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Bu ülkenin cumhurbaşkanı, böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel” sözleriyle seslendi.

Geçtiğimiz hafta Erdoğan, ”Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamayı değerlendiren AKP’li bir yetkili de 2019’daki yerel seçimlerde olduğu gibi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bir mektup kaleme almasının gündeme gelebileceğini söylemişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Erdoğan’ın sözlerine şöyle yanıt verdi: ”Bu ülkenin cumhurbaşkanı, geçen hafta, yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş’ı, gitti, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a şikayet etti. Dedi ki; “Edirne’deki, en büyük hesabı, İmralı’dakine verecek” Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Neymiş, en büyük hesabı, İmralı’daki kesecekmiş… Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, bu memlekette, eğer bir hesap kesilecekse, onu yüce Türk yargısı keser. O kadar. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel.”

‘Bu gidişle fiyatlar artmasın diye bostanların ortasına adam dikecekler herhalde’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamalarına tepki gösteren Akşener, şunları söyledi: ”Tarım Bakanı da; herhalde Nebati Bakan’ın, son dönemdeki göz kamaştırıcı çıkışlarını, kıskanmış olacak; tahıl ekim döneminde, mazottaki, gübredeki, tohumdaki, zam yağmuruna bakıp, utanmadan sıkılmadan, çiftçilerimize, “Girdilerdeki artışı dert etmeyin” dedi. Evet, aynen böyle dedi. “Girdilerdeki artışı dert etmeyin!” Şu pişkinliğe bir bakar mısınız?”

Bakanlık, oturduğu yerden ahkâm kesme makamı değildir. Çıkıp diyeceksin ki; “Girdi maliyetlerini dert etmeyin. Çünkü biz, devlet olarak; mazot, yem ve ilaçta, maliyetin en az yarısını, sübvanse edeceğiz.” Hadi onu diyemedin; O zaman, “Dörtte birini sübvanse ediyorum” diyeceksin.

Tarımdan anlamayan Tarım Bakanı’nın marifetleri, maalesef, bu tip çıkışlarla da sınırlı değil. Kendisi, olağanüstü bir akılla, gıda fiyatlarını düşürmek için, ihracat kısıtlamaları getirdi. Milletimize gösterdikleri, ithalat sopası yetmedi, şimdi bir de, ihracat kısıtı sopası geldi. Bir sonraki adımlarının ne olacağını, merakla bekliyorum. Bu gidişle, fiyatlar artmasın diye, meyve ağaçlarının başına, bostanların ortasına, adam dikecekler herhalde…