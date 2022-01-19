Diken

Yaramazlara biraz batar!

İkizdere’de mahkeme bilirkişi raporuna rağmen sessiz: Cengiz’in kıyımı sürüyor

Rize’nin İkizdere ilçesinde iktidarın gözde şirketlerinden Cengiz İnşaat, bilirkişinin ‘taş ocağı projesi usulsüz’ raporuna rağmen çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmaların hukuka aykırı olduğunu belgeleyen bilirkişi raporu mahkemeye verileli 100 gün geçti. Ancak mahkeme süreci uzatıyor.

Bölge halkı karar çıktığında ortada bir vadi kalmayacağını belirtiyor ve mahkemeyi doğa katliamına göz yummakla suçluyor.


Koruma altındaki 200 vadiden biri olan İşkencedere’de yapılan katliama karşı bölge halkının avukatlarından Yakup Okumuşoğlu “Aynı gün keşif yapıldı. Raporları aynı bilirkişiler hazırladı. Hemşin için iptal kararı geldi ama İkizderede Cengiz var! Karar gelemiyor” sözleriyle mahkemenin süreci uzatmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Diken

Rize İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda geçen aylarda İşkencedere Vadisi’nde bilirkişi heyeti keşif yapmıştı. Raporda şu maddeler yer almıştı:

  • Bölgede kalıcı hasar bırakacak.
  • Arıcılık ve çayda verim düşecek.
  • Su dengesi bozulacak, erozyona neden olacak.
  • Toz emisyonları hesaplanan değerden yüksek olacak, yerleşim yerlerini etkileyecek.
  • Dere yatakları tahrip ediliyor.
  • Taş savrulması Rize-İspir yolu ve tünel girişini etkileyecek.
  • Taş ocağı yapılması teknik olarak uygun değil, alternatif yerler var.

İkizdere’de ne oluyor?

Geçen yıl Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkılmıştı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazanmıştı.

Projede deniz dolgusu öngörülmüş, bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç doğmuştu.

Hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarılmış, karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyete geçmesi üzerine yöre halkı karşı eyleme geçmiş ancak jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Cengiz İnşaat, eylemler üzerine topu bakanlığa atarak, “Hammaddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, bakanlık tarafından seçilmiştir” demişti.

Taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırılmış hem demir kapı çekilmişti. Köylüleri ikna için ilçeye giden Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, protestoyla uğurlanmış, sonra da halkın kandırılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

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