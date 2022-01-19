EPDK formülle anlattı: Elektrikte zamlı tarife aralık ayı tüketimine yansıyor mu?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), artan şikayetler üzerine mevcut faturalarda 2021 aralık ayını kapsayan tüketimin eski tarife, 2022 ocaktaki tüketimin yeni tarifeden hesaplandığı bilgisini verdi. Dönem faturasında yalnız ocak tüketiminin günlük 5 kilovatlık bölümü indirimli olarak hesaplandı.

1 Ocak itibariyle mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri içinse kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanmaya başlamıştı.

Bu elektriğe konutlarda 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, bunun üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam anlamına geliyor.

EPDK, 1 Ocak’tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına almıştı.

Şikayetlerin sürmesi üzerine EPDK, ‘Elektrik fatura hesaplamasında kısıt ve kademe uygulaması’ başlıklı bir duyuru yayımladı.

Kurum, faturalandırmanın aralık ve ocak aylarına ilişkin tüketimlerinin eski ve yeni tarife üzerinden yapılacağını 32 günlük bir faturanın nasıl hesaplandığına ilişkin bir örnekle açıkladı: “Faturaya esas ilk okuma tarihi 16 Aralık 2021 ve son okuma tarihi 17 Ocak 2022 olan bir tüketicinin fatura dönemi 32 günden oluşmaktadır. Yukarıda yer verilen Usul ve Esaslar gereğince gün ortasında yapıldığı kabul edilen ilk ve son okumalara göre, eski tarifeye konu gün sayısı 15,5 yeni tarifeye konu gün sayısı ise 16,5 olmaktadır. Bu dönemde, 170 kWh elektrik tüketimi olan bir tüketici için, ortalama 5 kWh/gün değerine kadar olan 160 kWh’lik (32×5=160) tüketimin Aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, Ocak ayına düşen kısmına Ocak ayı için belirlenen düşük kademeli tarife; kalan 10 kWh tüketimin Aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, Ocak ayına düşen kısmına Ocak ayı için belirlenen yüksek kademeli tarife uygulanmaktadır.

Söz konusu miktarlara esas birim fiyatlar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

Düşük kademedeki 160 kWh’lik tüketim için birim fiyat; Aralık ayı birim fiyatı × (15,5)/32 + Ocak ayı düşük kademe birim fiyatı × (16,5)/32

Yüksek kademedeki 10 kWh’lik tüketim için birim fiyat; Aralık ayı birim fiyatı × (15,5)/32 + Ocak ayı yüksek kademe birim fiyatı × (16,5)/32 olmaktadır.”

Açıklamada, “Nihai fatura bedeli kontrolü de Kurumumuz internet sitesinde yer alan Fatura Hesaplama Modülü ile yapılabilmektedir” dendi.