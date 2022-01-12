EPDK’dan aralık elektrik faturalarına inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak’tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına aldı.

AA’ya konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şirketlerin ilk ve son okuma tarihleri arasındaki gün sayısına göre hesap yapmaları gerektiğini belirtti.

Yılmaz, “Perakende şirketleri, örneğin, aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayı içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda” dedi.

EPDK başkanı, elektriğin kullanıldığı ayın tarifesine göre faturanın belirlendiğini, başka tarife uygulayan şirketlerin ağır bedel ödemek durumunda kalacağını kaydetti.

Yılmaz, şunları kaydetti: “1 Ocak’tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz.”