CHP, elektrik zammının iptali için Danıştay’ın yolunu tuttu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik zammının iptali için Danıştay’da dava açtıklarını duyurdu.

Yen yılda konutlarda 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam yapılmıştı.

Ankara’da partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Akın, kademeli tarifenin 150 değil 230 kWh’tan başlaması ve sosyal tarife olması gerektiğini ifade etti.

CHP’li yönetici, ‘AKP iktidarının elektrik faturalarındaki zam kurnazlığını ve Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammı’nı yargıya taşıdıklarını belirtti.

Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) zam kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtıklarını söyledi.

CHP genel başkan yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğalgazda da planladıkları kademeli tarife mevzuatı bir sosyal tarife olmalı, zam aracı olarak kullanılmamalıdır. Elektrik ve doğal gazdaki yüzde 18 KDV oranı yüzde 1’e indirilmelidir. Doğalgazdan alınan ÖTV kaldırılmalıdır. Fedakârlık yaptığını iddia eden AK Parti iktidarı asla doğru söylemiyor. Fedakarlığı yapan bu fahiş zamları göğüslemek zorunda bırakılan, vatandaşımızın ta kendisidir.”