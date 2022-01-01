Elektrik mühendisleri hesapladı: Bir ailenin faturası 153 lira arttı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), son zammın ardından dört kişilik ailenin faturasının 153 lira artacağını hesapladı.

Elektrikteki kademeli tarife, bugün itibariyle zamlı olarak başladı. Buna göre aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım 1 lira 37 kuruş, üstü ise 2 lira 6 kuruş olarak ücretlendirilecek.

EMO’nun İzmir şubesinin hesabına göre düşük tüketim yaptığı varsayılan bir aile 150 kilovat için 137 lira 50 kuruş öderken, fatura yüzde 50’lik artışa 206 liraya çıkacak.

Ancak asgari yaşam standartları baz alındığında, 230 kilovat elektrik kullanan dört kişilik ailenin faturası ise 211 liradan 364 liraya yükselecek. Bu da yaklaşık yüzde 72’lik artışa denk geliyor.

EMO, faturadaki KDV’nin yüzde 18’den 1’e düşürülmesini ve yüksek ücretlendirmenin 150 değil 230 kilovatsaatten sonra devreye girmesini istedi.