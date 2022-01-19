“Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Yurttaşlar uygulanan para politikası ve ekonomi yönetimindeki sık görev değişimini yarattığı güvensizlik nedeniyle hızla değer kaybeden TL’ye karşı birikimlerinin değerini korumak için dövize dönüyor. Hükümetse bu dolarizasyonu tersine çevirmek için son dönemde TL’ye teşvik edici birçok önlem getirdi. Bu önlemlerin başındaysa ‘kur korumalı mevduat’ ürünü geliyor.

Erdoğan burada biriken paranın 163 milyarı bulduğunu belirtse de bankacılık kaynakları halen geçişin büyük oranda TL mevduatlardan kaynaklı olduğunu ve döviz hesaplarındaki çözülmenin çok sınırlı olduğunu dile getirmişti. Merkez Bankası’nın açıkladığı son veriler de vatandaşın geçen hafta döviz mevduatlarına 351 milyon dolar daha eklediğini göstermişti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan cumhurbaşkanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir.

* Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.

* Türkiye’yi, herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için destek istiyoruz.

* Vatandaşlarımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Gerekli çözümleri uygulayacağız.

* Yılbaşından itibaren doğalgazda, elektrikte fiyat artışı mümkün olabilecek en alt seviyede yapıldı; devlet bu konuda fedakarlığı sürdürüyor.

* Afganistan’a 700 ton malzeme taşıyan ‘iyilik treni’ göndereceğiz. İmkanı olan vatandaşlarımızı katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

* Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz.

* Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van’daki hak sahiplerine dağıtılacak.

* Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor.