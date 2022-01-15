Dövizde istenen çözülme olmayınca bankalara komisyon ertelemesi geldi

Dövizden TL’ye dönüşüm oranı, belli bir seviyeye ulaşan bankalardan döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık yüzde 1,5 komisyon uygulanmayacak.

BloombergHT’nin haberine göre dövizden TL’ye dönüşüm oranı, 15 Nisan 2022 itibariyle yüzde 10’a, 8 Temmuz 2022 itibariyle yüzde 20’ye ulaşan bankalara yıl sonuna kadar döviz zorunlu karşılıklardan alınan yıllık yüzde 1,5 komisyon uygulanmayacağı kaydedildi.

Merkez Bankası, döviz zorunlu karşılık komisyon muafiyeti için dövizden TL’ye yüzde 10 ve yüzde 20 dönüşüm oranları için daha önce ocak ve mart tarihlerini vermişti.

Vatandaşlar uygulanan para politikası ve ekonomi yönetimindeki sık görev değişimini yarattığı güvensizlik nedeniyle hızla değer kaybeden TL’ye karşı birikimlerinin değerini korumak için dövize dönüyor. Hükümetse bu dolarizasyonu tersine çevirmek için son dönemde TL’ye teşvik edici birçok önlem getirdi. Bu önlemlerin başındaysa ‘kur korumalı mevduat’ ürünü geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati burada biriken paranın çarşamba itibariyle 126 milyar lirayı aştığını belirtse de bankacılık kaynakları halen geçişin büyük oranda TL mevduatlardan kaynaklı olduğunu ve döviz hesaplarındaki çözülmenin çok sınırlı olduğunu dile getirmişti. Merkez Bankası’nın açıkladığı son veriler de vatandaşın geçen hafta döviz mevduatlarına 351 milyon dolar daha eklediğini göstermişti.