Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi kabul edildi

Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasayla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek.

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltilecek.

Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkacak.

BOTAŞ tarafından, bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak, il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

BES’te devlet katkısı oranı yüzde 25’den yüzde 30’a çıkarılacak.

TOKİ’nin yaptığı ihaleler konusunda sözleşmelerin niteliği gereği Cumhurbaşkanının, sınırlamalara tabi olmaksızın belirleme yapmasına imkan verilecek.