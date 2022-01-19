’15 eksik yıl’: Gazeteci Hrant Dink anılıyor

Agos gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 15’inci yılında kalabalık bir grup tarafından anılıyor.
Gazeteci Dink, 19 Ocak 2005’te yayın yönetmenliğini yaptığı Agos’un İstanbul’un Şişli ilçesindeki eski binasının önünde suikaste kurban gitmişti.
Hrant’ın Arkadaşları grubunun ’15 eksik yıl’ sloganıyla yaptığı çağrısıyla bugün çok sayıda kişi, Sebat Apartmanı’nın önünde bir araya geldi.
Grup, Türkçe, Ermeni ve Kürtçe ‘Hepimiz Hrant’ın, hepimiz Ermeni’yiz’ yazılı dövizler taşıdı. Anma, konuşmalarla devam ediyor.