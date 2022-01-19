Madımak katliamı davası: Ağar ve Köksal’ın tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi

CANAN COŞKUN

Zaman aşımına uğrayan Madımak katliamı davasında mahkeme, dönemin Emniyet genel müdürü Mehmet Ağar ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşarı Sönmez Köksal’ın tanık olarak dinlenmesi talebini ‘karara etkisi olmayacağı’ gerekçesiyle reddetti. Mahkeme bir önceki duruşmada da dönemin başbakanı Tansu Çiller’in ifade vermesi talebini aynı gerekçeyle reddetmişti.

Madımak katliamına ilişkin zaman aşımına uğrayan ana davadan dosyaları ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş’ın yargılandığı davanın 26’ncı duruşması bugün Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

‘Bakanlık görevlilerinin kusuru yok’

Duruşma başında mahkeme başkanı MİT Başkanlığı’na yazılan yazıya cevap geldiğini duyurdu. Yazıya göre, firari sanıklar Eren Ceylan ve Murat Karataş Sivas’taki adreslerinde bulunamadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazılan yazının cevabında ise Geleneksel Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri düzenleme komitesi üyeleri ve Sivas İl Komite üyelerinin isimleri bildirildi. Aynı zamanda kültür etkinlikleri programının ve müfettiş raporunun gönderildiği yanıta göre, ‘Bakanlık görevlilerinin herhangi bir kusuruna rastlanmadı.’

‘Cafer Erçakmak’ın öldüğüne inanmıyoruz’

Katliamda kardeşini kaybeden Hüseyin Karababa duruşmada söz alarak şunları söyledi: “Alevilere karşı gerçekleştirilen Koçgiri, Dersim, Çorum, Ortaca, Malatya, Maraş, Sivas ve Gazi Mahallesi katliamları uluslararası ceza mahkemelerine taşınacaktır. 5 Nisan 2007’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) çalışırken yakalattığımız sanık İhsan Çakmak, Sağmalcılar Cezaevi’ne konmuştur. Ön kapıdan alınan sanığı arka kapıdan bıraktınız. Bu sanık daha sonra tekrar İBB’de iş başı yaptırıldı. Bu da gösteriyor ki Sivas katliamı sanıkları devlet tarafından korunuyor. Ayrıca Cafer Erçakmak’ın (Temmuz 2011’de Sivas’ta öldüğü belirtilen davanın bir numaralı sanığı ve dönemin Refah Partili Belediye Meclis Üyesi) da öldüğüne inanmadığımızı beyan etmek isteriz.”

20 Nisan’a ertelendi

Karababa’nın avukatı Coşkun Özgür Piroğlu ise, dönemin başbakanı Tansu Çiller, dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal, katliamdan sonra Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar, dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin’in tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Katılan avukatlarından Şenal Sarıhan de aynı şekilde Cafer Erçakmak’ın ölüp ölmediği ile ilgili şüpheleri olduğunu söyledi.

Mahkeme, ara kararında Sönmez Köksal, Mehmet Ağar ve Ahmet Karabilgin’in ‘tanıklığının karara etkisi olmayacağını’ belirterek talebi reddetti. Bir sonraki duruşma 20 Nisan saat 14.00’te yapılacak.