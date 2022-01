Prof. Ertuğrul: İstanbul’da neredeyse her binada bir Covid-19 hastası var

KLİMİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “İstanbul’da 25 dairelik bir binanın her dairesinde dört kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Covid-19 hastası var” dedi.

İlk kez 24 Kasım 2021’de Güney Afrika’da görülen Omicron varyantına dair ilk veriler daha hafif hastalığa neden olduğuna işaret etse de uzmanlar yüksek bulaşıcılığı nedeniyle hastaneye yatışların artacağı konusunda uyarmıştı.

ABD’de günlük 1 milyon 300 bini aşan vaka sayıları tespit edilirken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge Omicron varyantının altı-sekiz hafta içinde Avrupa’nın yüzde 50’sine bulaşacağı tahminini paylaştı.

Varyant Türkiye’de de yayılıyor. Uzun süredir 20 binler seviyesinde tespit edilen vaka sayıları artık 70 bine dayandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayılarının yarısının İstanbul’dan olduğunu belirtti. Hafta başında açıklanan haritada yüz bin kişideki vaka sayısı İstanbul’da 1222,37’ye yükseldi.

İstanbul’daki durumla ilgili Milliyet’ten Mert İnan’a konuşan KLİMİK yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, İstanbul’da vakalardaki artışın endişe verici olduğuna değinerek şunları söyledi: “Üstelik asemptomatik ve temaslı olduğu halde test yaptırmayanları da hesaba kattığımızda her 100 kişiden en az birinin hasta olduğu anlamı çıkar. Yani 25 dairelik bir binanın her dairesinde dört kişilik aile yaşadığını varsaydığımızda neredeyse her binada bir Covid-19 hastası var demektir. Aşı sırası geldiği halde hatırlatma dozunu yaptırmayanlar nedeniyle önümüzdeki günlerde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Umalım ki, hastane yatışlarında artış yaşanmasın.”