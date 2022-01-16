Uçakla seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi

Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR testi istenilmesine devam edilecek.

Dün yayınlanan genelgeyle toplu alanlara girmek isteyen aşısızlar için uygulanan PCR testi şartı tamamen kaldırıldığı duyurulmuştu. Türk Hava Yolları (THY), da iç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine yeni bir genelge gönderildi.

‘Yanlış anlaışma’ vurgusu

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün ‘yanlış anlaşılmaları’ gidermeye yönelik değerlendirmelerine uygun şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi.

Genelgede, söz konusu kişilerden PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler ile yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testiyle tarama yapılmasına devam edilecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

Söz konusu gruptaki kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testiyle tarama yapılmayacak.