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Yaramazlara biraz batar!

AYM üyeliğine AKP milletvekili aday adayı Kenan Yaşar seçildi

Meclis’te üçüncü tura kalan oylamada Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.

Fotoğraf: AA

Barolar tarafından, AYM üyeliği için Yaşar, Diyarbakır Barosu Üyesi Zülal Erdoğan Bilal ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan gösterilmişti.


Meclis’teki iki tur oylamada hiçbir aday, Anayasa’nın 146’ıncı maddesinde belirlenen oy miktarına ulaşamadı. Böylece ikinci turda 107 oy alan Zülal Erdoğan ve 284 oy alan Kenan Yaşar arasından seçim yapılması için üçüncü tur oylamaya geçildi. Üçüncü turda oyların 302’sini alan Yaşar AYM üyeliğine seçildi.

Afyonkarahisar baro başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında Meclis tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı, yaş haddinden dolayı 31 Ocak 2022 tarihinde emekliye ayrılacak.

Anayasa’ya göre, 83 baro başkanı Akıncı’nın yerine 45 yaşını doldurmuş olan serbest avukatlar arasından üç aday belirliyor. Söz konusu üç aday arasından bir kişi ise Meclis’te yapılan oylamayla AYM üyeliğine getiriliyor.

Daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Çorum Baro Başkanı olan Kenan Yaşar’ın bizzat Adalet Bakanlığı tarafından desteklendiği iddia edilmişti.

Emekli olacak olan Celal Mümtaz Akıncı, ‘muhalif’ altı AYM üyesi arasında yer alıyordu. Yeni üyeyle birlikte, iktidara yakın üyelerin sayısının en az 10 olacağı ifade belirtiliyor.

Böylece AYM’deki denge beşe karşılık 10 olacak ve HDP hakkında açılan kapatma davası bundan etkilenebilecek.

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