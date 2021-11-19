Akşam Postası / 19 Kasım 2021

Benzin, motorin ve otogaza zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam yapıldı. Otogaza ise pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde 45 kuruş zam yapıldı.

DİSK’in asgari ücret talebi 5 bin 200 lira

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücret talebinin 5 bin 200 lira olduğunu duyurdu.

Demirtaş: Bunun adı vatanı satmak

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Hükümet TL’nin değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor” dedi.

Prof. Sertçelik: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu

Düzce’de meydana gelen depremin yan fayları tetikleyecek bir enerjiye sahip olmadığını belirten Prof. Dr. Fadime Sertçelik, ”İstanbul’da, evet biz bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı orada miadını doldurdu ve deprem olacak” dedi.

Profesör görüşü: Salgından sonra da maske takmak gerekebilir

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, İstanbul’da Covid-19 salgınından sonra bile hava kirliliği nedeniyle maske takılmasını önerdi.

Türkiye’de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde

Fotoğraf: AA

Türkiye’de, 1 Ekim 2020’de başlayan ve 30 Eylül 2021’de sona eren ‘2021 su/tarım yılı’, son 20 yılın en düşük yağış miktarıyla tamamlandı.

EMEP ve TKP ‘sol ittifak’ı hayali buldu

Emek Partisi (EMEP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti’yle bir ittifakın söz konusu olmadığını duyurdu.

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni: Hukuksuzca kadrolaşanları istifaya davet ediyoruz

Fotoğraf: Buğra Çınar

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek sırtını 215’inci kez rektörlük binasına döndü.

Üç yaşındaki Müslüme’nin cesedi bulundu

Mersin’in Gülnar ilçesinde dokuz gündür aranan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın cesedi bulundu.

Bakan Ersoy: Turizmde 2021 hedefini 28 milyon turist olarak revize ettik

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın sonrasında turizmde beklenenin üzerinde bir hareketlilik olduğunu belirterek şunları söyledi: “2021 yılı için 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedeflerini, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik.“

Magnesia Antik Kenti’nde 2 bin 500 yıllık Zeus Tağınağı gün ışığına çıkarıldı

Fotoğraf: DHA

Aydın’ın Germencik ilçesi Magnesia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, dönemin en iyi mimarı olarak bilinen Hermo­genes tarafından yapılan, 2 bin 250 yıllık Zeus Tapınağı’nın 3’te 2’lik bölümü günışığına çıkarıldı. Tapınağın yıkılan sütunları restorasyonla eski haline dönüştürüp ziyaretçilere açılacak.

Hafta başı hava ısınıyor

Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.