Akşam Postası / 19 Kasım 2021

Benzin, motorin ve otogaza zam
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 52 kuruş, motorine 50 kuruş zam yapıldı. Otogaza ise pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde 45 kuruş zam yapıldı.
DİSK’in asgari ücret talebi 5 bin 200 lira
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücret talebinin 5 bin 200 lira olduğunu duyurdu.
Demirtaş: Bunun adı vatanı satmak
Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Hükümet TL’nin değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor” dedi.
Yabancı kurumların faiz tahminleri yeniden şekillendi
‘Sıradışı’ faiz indirimlerine ‘sıradışı’ gerekçe: Coğrafya, iç dinamik, toplumsal yapı
TOBB: 2021’de kapanan şirket sayısı arttı, kurulan şirket sayısı azaldı
Prof. Sertçelik: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu
Düzce’de meydana gelen depremin yan fayları tetikleyecek bir enerjiye sahip olmadığını belirten Prof. Dr. Fadime Sertçelik, ”İstanbul’da, evet biz bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı orada miadını doldurdu ve deprem olacak” dedi.
Profesör görüşü: Salgından sonra da maske takmak gerekebilir
Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, İstanbul’da Covid-19 salgınından sonra bile hava kirliliği nedeniyle maske takılmasını önerdi.
Japonya 490 milyar dolarlık yeni corona virüsü destek paketi açıklayacak
Almanya kapanmaya hazırlanıyor
Avusturya’da şubattan itibaren aşı zorunlu olacak
Türkiye’de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye’de, 1 Ekim 2020’de başlayan ve 30 Eylül 2021’de sona eren ‘2021 su/tarım yılı’, son 20 yılın en düşük yağış miktarıyla tamamlandı.
EMEP ve TKP ‘sol ittifak’ı hayali buldu
Emek Partisi (EMEP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti’yle bir ittifakın söz konusu olmadığını duyurdu.
Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni: Hukuksuzca kadrolaşanları istifaya davet ediyoruz
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek sırtını 215’inci kez rektörlük binasına döndü.
Üç yaşındaki Müslüme’nin cesedi bulundu
Mersin’in Gülnar ilçesinde dokuz gündür aranan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın cesedi bulundu.
Bakan Ersoy: Turizmde 2021 hedefini 28 milyon turist olarak revize ettik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın sonrasında turizmde beklenenin üzerinde bir hareketlilik olduğunu belirterek şunları söyledi: “2021 yılı için 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir hedeflerini, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik.“
Magnesia Antik Kenti’nde 2 bin 500 yıllık Zeus Tağınağı gün ışığına çıkarıldı
Aydın’ın Germencik ilçesi Magnesia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, dönemin en iyi mimarı olarak bilinen Hermogenes tarafından yapılan, 2 bin 250 yıllık Zeus Tapınağı’nın 3’te 2’lik bölümü günışığına çıkarıldı. Tapınağın yıkılan sütunları restorasyonla eski haline dönüştürüp ziyaretçilere açılacak.
Hafta başı hava ısınıyor
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.