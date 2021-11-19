Türkiye’de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye’de, 1 Ekim 2020’de başlayan ve 30 Eylül 2021’de sona eren ‘2021 su/tarım yılı’, son 20 yılın en düşük yağış miktarıyla tamamlandı.

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Uzmanlar, küresel ısınma konusunda 2030’a kadar çok yönlü önlemler alınmadığı takdirde, dünyanın geri dönülmez felaketlerle karşı karşıya kalacağına dikkat çekiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü´nün (WMO) raporuna göre son 50 yılda ortalama her gün dünyanın bir yerinde hava, iklim veya su tehlikesiyle ilgili bir felaket meydana geldi.

Son 50 yılın en sıcak altıncı ağustosunun yaşandığı Türkiye’de kuraklık yüzünden nehirlerin neredeyse tamamında suyun akış hızı yüzde 70’lere varan oranda düşmüş, göllerin ise yüzde 60’ı kurumuştu.

Tarımda hububatın ekim dikim sezonu ile başlayarak bazı mevsimlik bitkilerin gelişme döneminin sonunu ifade eden tarım sezonunu da içeren 2021 su/tarım yılına ilişkin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘2020-2021 Su Yılı 12 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu‘nda yer alan veriler de kuraklığı gözler önüne serdi.

Verilere göre 2021 su/tarım yılı yağışları, normal değerlerin ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altındaydı.

Bu dönemde yağışlar, uzun yılların verilerine göre belirlenen normaline kıyasla yüzde 19, 2020 su/tarım yılı yağışlarına göre yüzde 16 azalma yaşandı. Bu su yılında metrekareye düşen yağış miktarı 465,5 milimetreydi. Uzun yıllar ortalamasına göre normal değeri 574 milimetre olan yağışlar, geçen su yılında 552,6 milimetre olmuştu.

Türkiye geneli 2021 su yılı yağışları, son 20 yılın en düşük seviyesinde kaldı.

En fazla azalma Güneydoğu Anadolu’da

2021 su yılında, normale göre en fazla azalma yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedildi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde normali civarında, diğer bölgelerde normallerin altındaydı. Doğu Anadolu’da yüzde 32, Akdeniz’de yüzde 24, İç Anadolu’da yüzde 22’lik azalma görüldü.

İl geneli yağışlarda en yüksek yağış, 1667 milimetreyle Rize’de, en düşük yağış 241 milimetre ile Mardin’de kayıtlara geçti. 2021 su yılında normallerine göre en fazla azalma yüzde 54 ile Mardin’de, en fazla artma yüzde 26 ile Düzce’de oldu.

Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi’nin doğusu ve Trakya’nın doğu kesimleri ile Ardahan’da 125 günün üzerinde yağışlı gün kayda geçerken, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak çevrelerinde 60 günün altına düştü.

‘İklim değişikliği dünya genelinde kendini hissettirdi’

Ülke genelindeki kuraklık en çok tarım alanlarını etkiledi. ​Tütün, zeytin, üzüm, incir, pamuk ve turunçgiller gibi tarım ürünleri üretimin önemli kısmının yapıldığı Ege Bölgesi’nde de su/tarım yılı yağışları, normal miktarın gerisinde kaldı. Ege’de 2021 su/tarım yılı yağışları normale göre yüzde 18, 2020 su/tarım yılına göre yüzde 5 azaldı.

AA’ya konuşan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, su varlığının tarım için büyük önem taşıdığını söyledi. İklimsel değişikliğin dünya genelinde kendini hissettirdiğini belirten Özen, bu konuda önlemler alınmaya çalışıldığını aktardı.

Özen, Türkiye’de de susuzlukla mücadele ve önlemler anlamında bakanlık ve il müdürlüğü nezdinde çalışmalar yapıldığını belirterek, “Ciddi anlamda bir susuzluğa doğru gidiyoruz. İzmir ölçeğinde 2020 yılına göre ‘çok aman aman’ etkilenmedik ama komşu illerimiz Manisa, Aydın, Denizli ciddi şekilde kuraklıkla mücadele ediyor ve derinden hissetmeye başladı” ifadelerini kulland.