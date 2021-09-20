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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin yüzde 55’i şiddetli kuraklık çekiyor

Bu yıl, son 50 yılın en sıcak altıncı ağustosunu geçiren Türkiye’de haziran-ağustos döneminde yüzde 55’lik kesim şiddetli kuraklık çekti.

Fotoğraf: AA

Uzmanlar, küresel ısınma konusunda 203’a kadar çok yönlü önlemler alınmadığı takdirde, dünyanın geri dönülmez felaketlerle karşı karşıya kalacağına dikkat çekiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü´nün (WMO) raporuna göre, son 50 yılda ortalama her gün dünyanın bir yerinde hava, iklim veya su tehlikesiyle ilgili bir felaket meydana geldi.


Türkiye’de de bu yaz, küresel ısınmayla birlikte tedbirsizliklerin ortaya çıkardığı felaketler yaşandı.

‘Son 50 yılın en sıcak 6. ağustosu’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ‘2021 Yaz Mevsimi Ortalama Sıcaklık Anomalileri’ analizinde, Türkiye’nin geçen ay son 50 yılın en sıcak altıncı ağustosunu yaşadığını bildirmişti.

Yeni incelemede Haziran-Ağustos 2021 verilerine göre Türkiye’nin yüzde 5’lik kısmında şiddetli kuraklık yaşandığı yer aldı.

Kuraklık yüzünden Türkiye genelindeki nehirlerin neredeyse tamamında suyun akış hızı yüzde 70’lere varan oranda düşmüş, göllerin ise yüzde 60’ı kurumuştu.

Marmara Gölü de kurudu

Tuz Gölü kurudu

Kuyucuk Gölü ikinci kez kurudu

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