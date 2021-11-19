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Yaramazlara biraz batar!

Japonya 490 milyar dolarlık yeni corona virüsü destek paketi açıklayacak

Japonya, corona virüsünün ekonomik etkileriyle mücadele etmek için 490 milyar dolarlık harcama içeren yeni bir yardım paketi açıklamaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yardım paketinin, ülkelerin ekonomiye verdikleri destekleri azaltmaya başlama eğiliminde olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekici bulunuyor. Ancak paketin ülkenin zaten zor durumda olan ekonomisine yeni bir yük getirmesi bekleniyor.


Ekonomistler, 18 yaş ve altındaki gençlerin yaşadığı hanelere nakit yardımı yapılması gibi yardımların salgınla alakalı olmadığı için eleştirildiğini ve ülkenin yeni tahvil ihracına gitmesine neden olacağını söyledi.

Devasa boyutta bir harcama kalemi içeren yardım paketi geçmişte ekonomide muhafazakar adımlar atmasıyla bilinen Başbakan Fumio Kişida’nın ekonomiyi yeniden canlandırmaya ve varlığın hanelere yeniden dağılımına odaklanacağı anlamına geliyor.

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