FT analizi: Merkez Bankası, Erdoğan’ın faiz anlayışından kurtulmazsa TL toparlanamaz

Britanyalı Financial Times (FT) gazetesine konuşan uzmanlar, Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yüksek faiz oranlarının enflasyonu körüklediğine dair temel öğretiye aykırı inancından kurtulamaması halinde’, Türk lirası için kalıcı bir toparlanma olasılığının ‘çok az’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Diken

Merkez Bankası (MB), yüzde 20’ye dayanan resmi enflasyona rağmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlamış ve bu ayki indirimle birlikte bu oran 400 baz puana ulaşmıştı. Kararla birlikte dolar kuru 11.30’a dayanarak tarihi zirvesini yenilerken, TL’de sadece eylül ayından bu yana kayıp yüzde 35’leri görmüştü.

Son faiz indiriminden bir gün önce partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Para Politikalar Kurulu (PPK) toplantısı öncesi şunları söylemişti: “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam. Milletimizi ezdirmeyeceğiz. Faiz ve enflasyonla mücadelemiz devam edecek.”

‘Politikanın kesin olacağına dair bir işaret yok’

FT’ye konuşan Aberdeen Standard Investments portföy yöneticisi Viktor Szabo, şunları söyledi: “Bir yatırımcı olarak, bir para biriminde bir patlama gördüğünüzde diğer tarafı tutmak her zaman cezbedici oluyor. Ama bu durumda buna değmez. Eğer kesin bir politikanız olsaydı o zaman belki durum değişirdi fakat buna dair bir işaret yok.”

Szabo, yüzde 15’lik faiz oranlarının denizaşırı yatırımcılar için görünüşte çekici olsa da, TL’deki düşüşün hızı göz önüne alındığında, olası yıllık kazançların ‘birkaç hafta içinde silinebileceğini’ belirtti.

Commerzbank’ın foreks kamuoyu araştırma başkanı Ulrich Leuchtmann, “Bir para birimi üç aydan kısa bir süre içinde foreks piyasasında değerinin üçte birinden fazlasını kaybederse, o zaman bir krizden bahsetmek muhtemelen doğrudur” dedi.

‘Faiz indirimi büyümeden ziyade enflasyona dönüşecek’

Goldman Sachs’taki analistlere göre perşembe günkü faiz indiriminin ardından aralık ayında daha fazla faiz indirimi yapılması ‘sürdürülemez’ bir politika.

“Faiz indiriminin büyümeden ziyade hızla enflasyona dönüşmesi muhtemel” diyen yetkililer, negatif reel faiz oranlarının – enflasyon hesaba katıldığında – Türkiye’de hane halkının tasarruflarını toplu olarak dolara kaydırmaya başlaması riskini artırdığını da sözlerine ekledi.

BlueBay Asset Management’tan Timothy Ash ise, şunları söyledi: “En sonunda zam yapmak zorunda kalacaklar. Aksi takdirde, enflasyonun çok yüksek olduğu bir duruma düşersiniz, yerelde lira satıldığını görürsünüz. Enflasyon ve değer kaybı kısır döngüsüne girersiniz.”