Babacan: Hükümet dövizde kontrolü tamamen kaçırdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, faizleri düşürmenin yolunun Merkez Bankası’na (MB) talimat vermek olmadığını söyledi ve ekledi: “Zannediyorlar ki MB’nin elinde kontrol edebildiği bir parametre var onunla aşağı yukarı oynarsak biz bu ekonomiyi yöneteceğiz. Şu anda hükümet, döviz kurları üzerindeki kontrolünü tamamen kaçırmış durumda.”

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MB, yüzde 20’ye dayanan resmi enflasyona rağmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlamış ve bu ayki indirimle birlikte bu oran 400 baz puana ulaşmıştı. Kararla birlikte dolar kuru 11.30’a dayanarak tarihi zirvesini yenilerken, TL’de sadece eylül ayından bu yana kayıp yüzde 35’leri görmüştü.

DEVA Partisi lideri, Çorum’da düzenlediği basın toplantısında hükümetin kurlar üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiğini söyledi.

Babacan’ın değerlendirmeleri şöyle: “Merkez bankalarının ekonomi yönetimindeki rolü ve fonksiyonu sınırlıdır. Sadece merkez bankalarının Türkiye’nin ekonomisinin çözmesini beklemek, mümkün değil. Çok daha geniş bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Pek çok kurumu içine alan, topyekûn bir çalışmaya.

Biliyorsunuz, hükümet ülkenin 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır cayır harcadı, tüketti. Eksi 50 milyara düşen bir döviz rezervi var şu anda ülkenin. Faizle de dövizin kontrolü kolay bir iş değil yani bütün bu olumsuzlukların, bütün bu kötü yönetimin kurlara yansımasında, enflasyona yansımasında, merkez bankasının tek başına bir tek faiz aracıyla düzeltmesi de mümkün değil.

Hatalarda ısrar edilirse, yanlışlarda inat edilirse; daha beteri olur. Hükümete çağrımız, bir an önce akla, bilime, rasyonaliteye dönmeleri. Tabi yüksek faizleri hiç kimse istemez. Faizlerin düşük olması ülkenin büyümesi açısından faydalıdır. Ancak faizleri düşürmenin yolu merkez bankasına talimat vermek değildir. Talimatla faiz düşmez. Böyle bir çıkmazın içerisinde ülke.“