Magnesia Antik Kenti’nde 2 bin 500 yıllık Zeus Tağınağı gün ışığına çıkarıldı

Aydın’ın Germencik ilçesi Magnesia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, dönemin en iyi mimarı olarak bilinen Hermo­genes tarafından yapılan, 2 bin 250 yıllık Zeus Tapınağı’nın 3’te 2’lik bölümü günışığına çıkarıldı. Tapınağın yıkılan sütunları restorasyonla eski haline dönüştürüp ziyaretçilere açılacak.

Fotoğraflar: DHA

Alman arkeologlar tarafından 1900’lü yılların başında kazılan antik kentte bugüne kadar Artemis kutsal alanı, stadyum ve tiyatro alanı ortaya çıkarıldı. Kazılarda 80 heykel ile çeşitli tarihi eşyalar da bulundu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir’in kazı başkanlığında bu yıl yapılan çalışmalarda ise toprağın 4 metre altına kalan tapınağa, iki aylık çalışmayla ulaşıldı.

Yıl sonuna kadar kalan 3’te 1’lik kısmın da ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü hatırlatan Kökdemir, Almanya’nın Berlin Pergamon Müzesi’nde, Bergama Zeus Sunağı gibi tapınaktan parçalar kullanılarak, Magnesia Zeus Tapınağı’nın replikası yapıldığını ve halen sergilendiğini anlattı.

‘Hedef yıl bitmeden tamamını ortaya çıkarmak’

Kökdemir şunları söyledi: “Magnesia’da 2021 yılı çalışmaları içerisinde bu tapınağı ortaya çıkarmayı planlıyorduk. 19’uncu yılların başında Almanlar tarafında yapılan kazılardan bu noktada, bir tapınak olduğunu zaten biliyorduk. Magnesia’nın ikinci büyük kültü olan Zeus Sosipolis, ‘kentin kurtarıcısı’ adına inşa edilmiş bu tapınağın bulunduğu yerdeki büyük bir kısmını ortaya çıkardık. 26 bin metrekarelik bütün agora 4 metrelik bir dolgunun altında kalmış. Daha önceki yapılan çalışmalarda buranın boyutunu ve konumunu biliyorduk. Planımız zaten sadece bu tapınak değil. Beş yıllık projemizde eğer başarabilirsek, 26 bin metrekareye yayılan bu agorayı tamamen 4 metrelik dolgu içerisinden gün yüzüne çıkarmak olacak. Türk Tarih Kurumu’nun desteğiyle son yaptığımız çalışmalarla tapınağın ön cephesi ve basamakları tamamen ortaya çıkarıldı. Tapınağın 3’te 2’lik bölümü ortaya çıktı. Tek eksik olarak doğuya doğru olan sütunlu bölüm kaldı. Hedefimiz; bu yıl bitmeden tapınağın tamamını ortaya çıkarmak.”

Çalışmaları inceleyen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer amaçlarının tağınağı Aydın kültür ve turizmine armağan etmek olduğunun altını çizdi ve kazı çalışmaları sonrasında ziyaretçi sayısında büyük artış beklediklerini söyledi.