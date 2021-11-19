EMEP ve TKP ‘sol ittifak’ı hayali buldu

Emek Partisi (EMEP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti’yle bir ittifakın söz konusu olmadığını duyurdu.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberinde HDP, TİP ve Sol Parti’nin, cumhur ve millet ittifaklarına alternatif üçüncü ittifakı kuracağı, ittifaka ilerleyen zamanda EMEP ve TKP’nin de katılma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.

EMEP: Spekülatif

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, ‘halk ittifakı’ çalışmalarının sürdüğünü, HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti’yle bir ittifaka katılmayı ise düşünmediklerini duyurdu: ”Bugün medyada yer alan spekülatif haberlerin aslı da gerekliliği de yoktur. Gerekli olan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı dışında 3’üncü seçeneğin (halk ittifakı) yaratılmasıdır. Ki EMEP olarak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Önemli not: Haber özneler aranarak yapılır!”

Bugün medyada yer alan spekülatif haberlerin aslı da gerekliliği de yoktur. Gerekli olan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı dışında 3’üncü seçeneğin (halk ittifakı) yaratılmasıdır. Ki EMEP olarak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.

Önemli not: Haber özneler aranarak yapılır! pic.twitter.com/Au8lFTHVsr — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) November 19, 2021

TKP: Gerçek dışı

TKP’nin açıklamasında da kaynağı belli olmayan haberin gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada EMEP, Sol Parti ve TKP arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilerek, “Türkiye Komünist Partisi’nin haberlerde iddia edilen ‘ittifak’la bir ilgisi yoktur. Kaldı ki, haberde tarif edilen türden bir ‘ittifak’ da kurulmuş değildir, hayal mahsulüdür” denildi.