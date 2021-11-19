İddia: ‘Millet’ ve ‘Cumhur’a alternatif ‘sol ittifak’ geliyor

HDP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti’nin, cumhur ve millet ittifaklarına alternatif üçüncü ittifakı kuracağı öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre üç partinin kurucusu olacağı ittifaka ilerleyen zamanda EMEP ve TKP’nin de katılma ihtimali var.

‘Sol ittifak’ın kurulması durumunda, olası erken seçim ya da Haziran 2023’teki seçimde ‘parlamento yarışı’ ve ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ başlıklarında iki ayrı yol izlenecek.

Adları sol ittifakla anılan siyasi partilerin Meclis’teki muhalefet bloğuyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olduğu biliniyor.

Bu kapsamda sol ittifakın TBMM’de sandalye edinmek için kendi kapsamı içinde kalacağı ancak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı belirtiliyor.

Sol İttifak’ın, AKP ve MHP tarafından ‘Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısında, ‘muhalefet bloğunun’ belirleyeceği ortak adayı destekleyeceği kaydediliyor.