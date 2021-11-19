Prof. Sertçelik: Kuzey Anadolu Fayı miadını doldurdu

Düzce’de meydana gelen depremin yan fayları tetikleyecek bir enerjiye sahip olmadığını belirten Prof. Dr. Fadime Sertçelik, ”İstanbul’da, evet biz bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı orada miadını doldurdu ve deprem olacak” dedi.

İki gün önce Düzce’de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedilmişti.

DHA’ya konuşan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Sertçelik, 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin bölgedeki enerjinin açığa çıkmasına neden olduğunu belirterek, “Bölgede 200 yıl kadar geçmesi lazım ki o büyüklükte bir deprem daha oluşsun. Bölge deprem üretme potansiyeline sahip olan bir bölge, ancak özellikle doğu bölgesinde beklediğimiz büyük bir deprem söz konusu değil” dedi.

‘İstanbul’da deprem bekliyoruz’

İstanbul depremine ilişkin de değerlendirmede bulunan Prof. Sertçelik şöyle devam etti: “İstanbul’da, evet biz bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı orada miadını doldurdu ve deprem olacak. Belki Marmara içerisinde ya da Güney kolu üzerinde Marmara’yı etkileyen bir deprem söz konusu olacaktır. Umarım bölgede bu depremlere hazırlık olur. Düzce’ye de açıkçası yaralanma bile olmaması konusunda sevindim. Beklentimiz aslında İstanbul ya da Marmara’yı etkileyen bir depremdi. Bu tür görüntülerle oluşacak büyük depremi atlatmak. Ayrıca kültürel varlıklarımız açısından da depremi dikkate almak zorundayız. Depremde hasar aldıklarında onları geriyle getirmemiz söz konusu olmayacaktır. Depremde en çok hasar alan camilerin minareleri oluyor. Halihazırda var olan minareler. Kültürel mirasımızı oluşturan yapıların mutlaka deprem yönünden incelenip ele alınması ve bunlarla ilgili çözümler üretilmesi aslında çok önemli.”