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Amazonlarda son 15 yılın en büyük kaybı: Ormansızlaştırma bir yılda yüzde 22 arttı

Brezilya’da Amazonlardaki alan kaybı son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Brezilya uzay araştırma ajansının (Inpe) raporuna göre ormansızlaştırma bir yılda yüzde 22 arttı. 2020-2021’de 13 bin 235 kilometrekarelik alan yok oldu. Bu, 2006’dan beri kayda geçen en büyük kayıp.


Dünyanın akciğerleri olarak nitelendirilen Brezilya’daki Amazon yağmur ormanlarındaki kayıp, çevreciler tarafından endişe verici olarak nitelendirilirken Çevre Bakanı Joaquim Leite verilerin karşı karşıya oldukları durumun zorluğuna işaret ettiğini belirterek, “Bu suçlara karşı daha etkin olmalıyız” dedi.

Leite, verilerin son birkaç ayı kapsamadığının da altını çizdi.

Brezilya Amazon’undaki ormansızlaşma, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun döneminde arttı. Bolsonaro, ormanlarda tarım ve madenciliği teşvik ediyor.

Bolsonaro daha önce de Inpe’nin verilerine karşı çıkmış ve 2019’da ülkenin adını kötülemeye çalışmakla suçlamıştı.

Ay başında yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26), 2030’a kadar ormansızlaştırmayı durdurup tersine çevirme sözü veren ülkeler arasında Brezilya da var.

Amazon ormanları üç milyondan fazla bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 1 milyon yerli de ormanlarda yaşıyor. Ayrıca karbon hapsederek küresel ısınmayı yavaşlatan en hayati kaynaklardan biri.

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