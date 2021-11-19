TOBB: 2021’de kapanan şirket sayısı arttı, kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021’nin ilk 10 ayı içinde 11 bin 466 şirketin kapandığını duyurdu. Ekim ayında kurulan şirket sayısıysa bir önceki aya göre yüzde 8,3 oranında geriledi.

TOBB’un açıkladığı ekim ayı istatistiklerine göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,2 azalırken, kooperatif sayısıysa yüzde 3,1 oranında azaldı.

İki ilde hiç şirket kurulmadı

Ekim 2021’de kurulan toplam 9 bin 463 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limitet şirket, yüzde 12,3’ü anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,0’i İstanbul, yüzde 9,6’sı Ankara, yüzde 6,0’ı İzmir’de kuruldu. Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yaşanan düşüşler şöyle kaydedildi;

Kurulan şirket sayısı yüzde 9

Kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,1

Gerçek kişi işletme sayısı yüzde 23

Kapanan şirket sayısı arttı

Sadece 2021 Ekim’de kapanan şirket sayısı 1599. Kapanan şirket sayısı 2020’nin aynı ayına göre yüzde 19 artarken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 43 yükseldi.

Ekim ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 460’ının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımında, 235’inin inşaat ve 213’ünün de imalat sektöründe olduğu belirtildi.