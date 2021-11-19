Üç yaşındaki Müslüme’nin cesedi bulundu

Mersin’in Gülnar ilçesinde 10 Kasım’da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın cesedi bulundu.
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Yaramazlara biraz batar!
Bir toplumun yönetimi kavga şeklinde cereyan ediyorsa, önünde sonunda bunun sokaktaki yansıması saldırgan eylem şeklinde olur.
İzmir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı işçiler, geçinemedikleri gerekçesiyle AKP hükümetini protesto etti. Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen işçiler “Hükümet istifa” diye bağırdı.
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde Kolin grubunun binlerce zeytin ağacını keserek termik santral yapmasına karşı çıkan köylüleri döven dört özel güvenlik görevlisinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Türkiye sinema salonlarında bu hafta dördü yerli olmak üzere 10 film sinemaseverlerle buluşacak. Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı canlandırdığı ‘Spencer’ ve Will Smith’in başrolünde yer aldığı ‘King Richard’ haftanın öne çıkan yapımları.
Türkiye’de Covid-19 hastalarına verilen favipiravir ilacıyla yapılan güvenilir bir araştırma, hastalığın tedavisinde ilacın etkisi olmadığını ortaya koydu. Üç ülkede, 1231 hastayla gerçekleştirilen PRESECO araştırmasının sonuçları, ilacın hastalığın kontrolünde de etkisiz olduğunu gösterdi.