Üç yaşındaki Müslüme’nin cesedi bulundu

Türkiye’de Covid-19 hastalarına verilen favipiravir ilacıyla yapılan güvenilir bir araştırma, hastalığın tedavisinde ilacın etkisi olmadığını ortaya koydu. Üç ülkede, 1231 hastayla gerçekleştirilen PRESECO araştırmasının sonuçları, ilacın hastalığın kontrolünde de etkisiz olduğunu gösterdi.