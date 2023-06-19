Akşam Postası / 19 Haziran 2023

‘Faiz toto’da en düşük tahmin Bloomberg’den
Bloomberg ajansının ekonomi bölümü, Merkez Bankası’nın (MB) üç gün sonraki toplantısında faizin yüzde 15’e yükseltilmesini beklediklerini duyurdu.
Bank of America’ya göre faizde sürpriz olabilir
Selvi’den al haberi: MB ‘ciddi oranda’ faiz artıracakmış
Erkan’ın handikabı: ‘Nas’ takipçisi üyelerle faiz toplantısı
İş dünyası, ‘Erkan ve Kavcıoğlu çatışmasın’ diye uyarmış
MB başkanının bankalarla toplantısı ertelendi
Gıdada zamlar yolda: Ekmeğin fiyatı 10 liraya çıkabilir
Döviz kurlarının yükselmesi, tarımdaki maliyetler tablosunu da kötüleştirdi. Sektör kaynakları, gıda fiyatlarına zam geleceğini belirterek ekmeğin fiyatının 8-10 liraya çıkabileceğini söyledi.
Ekonomist Ağaoğlu: Dövize müdahale devam ediyor
Ekonomist Ali Ağaoğlu, yeni ekonomi yönetiminin ‘rasyonel’ mesajlarına rağmen kamunun dövize müdahalesinin devam ettiğini söyledi.
Altaylı, İmamoğlu’nun ağzından lafı cımbızla aldı
Gazeteci Fatih Altaylı’yla konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘(CHP’de) değişimin’ ne olduğuna dair soruya “Ne gerekiyorsa o” gibi genel bir cevap verdi. Bunun üzerine benzer soruları birkaç defa daha soran Altaylı en sonunda “Buna genel başkan değişimi de dahil mi” diye sordu. İmamoğlu da “Gerekiyorsa o da dahil” dedi.
İkinci el araçlardaki fiyat artışı sıfır kilometreyi katladı
2023’ün ilk altı ayında ikinci el araç fiyatlarındaki artış oranı, sıfır kilometrenin iki katını geçti.
Özdağ ve Kılıçdaroğlu ‘kaygan zemin’de görüştü
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Bu, ikilinin seçimden sonra ilk görüşmesiydi.
‘İnternetçi abi’ de İYİ Parti’den istifa etti
Sosyal medyada ‘internetçi abi’ diye anılan Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa etti.
Bakan Koca: Kızamıkta vaka artışı doğru, ölüm iddiası yalan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık vakalarında artış olduğunu kabul etse de kızamığa bağlı ölüm olduğu iddiasını yalanladı.
Tüketici güveninde aynı nakarat: Seçim sonrası yine düştü
Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, tüketici güveninde daha öncekilerdeki gibi seçim sonrası meydana gelen düşüşe dikkat çekti. Kara ”Rasyonel beklenti olmadan rasyonel politika beklemek ne kadar anlamlı” diye sordu.
İTO’dan ‘yatırım tavsiyesi’: Borsaya hızlı giriş bekliyoruz
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle yabancı yatırımcının borsaya ‘çok hızlı bir giriş’ yapmasını beklediğini söyledi.
Borsada endeks değişimi: BIST-100’e dokuz yeni pay
Asgari ücrette ikinci toplantı: Rakam yok ama TL konuşulacağı kesin
Asgari Ücret Belirleme Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Toplantıdan sonuç çıkmadı.