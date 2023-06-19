Akşam Postası / 19 Haziran 2023

‘Faiz toto’da en düşük tahmin Bloomberg’den

Bloomberg ajansının ekonomi bölümü, Merkez Bankası’nın (MB) üç gün sonraki toplantısında faizin yüzde 15’e yükseltilmesini beklediklerini duyurdu.

Gıdada zamlar yolda: Ekmeğin fiyatı 10 liraya çıkabilir

Döviz kurlarının yükselmesi, tarımdaki maliyetler tablosunu da kötüleştirdi. Sektör kaynakları, gıda fiyatlarına zam geleceğini belirterek ekmeğin fiyatının 8-10 liraya çıkabileceğini söyledi.

Ekonomist Ağaoğlu: Dövize müdahale devam ediyor

Ekonomist Ali Ağaoğlu, yeni ekonomi yönetiminin ‘rasyonel’ mesajlarına rağmen kamunun dövize müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

Altaylı, İmamoğlu’nun ağzından lafı cımbızla aldı

Gazeteci Fatih Altaylı’yla konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘(CHP’de) değişimin’ ne olduğuna dair soruya “Ne gerekiyorsa o” gibi genel bir cevap verdi. Bunun üzerine benzer soruları birkaç defa daha soran Altaylı en sonunda “Buna genel başkan değişimi de dahil mi” diye sordu. İmamoğlu da “Gerekiyorsa o da dahil” dedi.

İkinci el araçlardaki fiyat artışı sıfır kilometreyi katladı

2023’ün ilk altı ayında ikinci el araç fiyatlarındaki artış oranı, sıfır kilometrenin iki katını geçti.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu ‘kaygan zemin’de görüştü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Bu, ikilinin seçimden sonra ilk görüşmesiydi.

‘İnternetçi abi’ de İYİ Parti’den istifa etti

Sosyal medyada ‘internetçi abi’ diye anılan Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa etti.

Bakan Koca: Kızamıkta vaka artışı doğru, ölüm iddiası yalan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık vakalarında artış olduğunu kabul etse de kızamığa bağlı ölüm olduğu iddiasını yalanladı.

Tüketici güveninde aynı nakarat: Seçim sonrası yine düştü

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, tüketici güveninde daha öncekilerdeki gibi seçim sonrası meydana gelen düşüşe dikkat çekti. Kara ”Rasyonel beklenti olmadan rasyonel politika beklemek ne kadar anlamlı” diye sordu.

İTO’dan ‘yatırım tavsiyesi’: Borsaya hızlı giriş bekliyoruz

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle yabancı yatırımcının borsaya ‘çok hızlı bir giriş’ yapmasını beklediğini söyledi.

Asgari ücrette ikinci toplantı: Rakam yok ama TL konuşulacağı kesin

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Toplantıdan sonuç çıkmadı.