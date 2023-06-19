MB başkanının bankalarla toplantısı ertelendi

Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bugün Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla gerçekleştirmesi beklenen toplantının 23 Haziran’a ertelendiği bildirildi.

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Erkan’ın bugün TBB üyesi bankalarla bir araya gelerek piyasanın yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara ilişkin beklentilerini dinlemesi bekleniyordu.

Bloomberg HT’ye göre toplantı cumaya ertelendi.

Böylece bankaların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le toplantıda dile getirdikleri sorunların teknik boyutlarıyla ilgili olarak yapılacak görüşme, faiz kararının verileceği perşembe günkü MB Para Politikası Kurulu toplantısının sonrasına kalmış oldu.