Türkiye Bankalar Birliği başkanı, Şimşek’le görüşmeyi değerlendirdi: Harika bir toplantı oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşmeye ilişkin “Çok yapıcı, çok samimi, iletişime açık, harika bir toplantı oldu” dedi.

Fotoğraf: TBB

Yeni kabinede gören alan Şimşek, bugün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’yle (TÜSİAD) görüşmüş, önerileri dinlemişti.

Çakar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le TBB‘nin Akmerkez’deki yerindeki istişare toplantısının ardından gazetecilere konuştu.

Çakar, şunları dedi: “Kendi kanaatlerimizi, görüşlerimizi sunuyoruz. Bugün de yine çok yapıcı, çok samimi, iletişime açık, harika bir toplantı oldu. Sayın bakan, çok iyi bir vakit ayırdı. Sektörün bütün temsilcileri, banka genel müdürlerimiz, CEO’lar herkes sektöre ilişkin bütün kanaat ve değerlendirmelerini tek tek söyledi. Onlar da not ettiler ve hep beraber dozu, sırası, zamanlaması, makul süreler içerisinde olmak üzere bazı aksiyonları alacağız.”

‘Her konu tartışıldı, inşallah hep beraber doğru sonuçlara varacağız’

Bir soru üzerine toplantıda konuşulan ana başlıklara değinen Çakar, şunları dedi:

“Sayın Bakan tabii ki kendi görüş ve kanaatlerini ilettiler. Küresel ekonomiye, genel ekonomiye nasıl baktıklarını anlattılar. Yeni yapacakları programa yönelik olarak, Orta Vadeli Program’a yönelik olarak kendi görüşlerini ilettiler. Sektörün de bu konudaki kanaatlerini aldılar. Yani şunu söyleyebiliyorum; bankacılık sektörünün aktifine yönelik olarak da, bankacılık sektörünün pasifine yönelik olarak da her konu gündeme geldi.

Her konu tartışıldı, inşallah hep beraber doğru sonuçlara varacağız. Çünkü bankacılık sektörü Türkiye’nin kalkınması için çok önemli ve özellikle de büyümenin finansmanında bankacılık sektörünün ana amiral gemisi olduğunu biliyoruz. O nedenle makroekonomi politikasına destek vermek ve iş birliği içerisinde olmak çok önemliydi. Bu da bunun ilk adımıydı.”

Şimşek toplantıya ilişkin, “Bu dönemde, yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz” demişti.