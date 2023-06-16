TÜSİAD’ın ‘değerli lira’ya itirazı var

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, ‘itibarı yüksek ekonomik program’ çağrısı yaptı.

Enflasyonla mücadelenin yolunun TL’ye değer kazandırmaktan geçmediğini savunan Özilhan, güçlü liranın ihracatı olumsuz etkilediğini söyledi.

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Özilhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüştükten sonra TÜSİAD YİK toplantısında konuştu.

“Şimşek’e tespit ve önerilerimizi paylaştık. Programın makro ekonomik istikrar yönünde katkı sağlamasını bekliyoruz” diyen Özilhan, cari açık sorununu çözmek için geniş bir alanda reform gerektiğini, üretim ve yatırımı artırmak için öncelikle makroekonomik istikrarı sağlamak gerektiğini söyledi.

‘Güçlü TL olumsuz etkiler’

TÜSİAD YİK başkanı, “Enflasyonla mücadele ve TL’ye güven birinci öncelik olmalı. Enflasyonla mücadelenin yolu TL’ye değer kazandırmak değil” dedi.

Güçlü liranın ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Özilhan, sermaye girişlerinin rezervi güçlendirmek için kullanılması gerektiğini söyledi.