İYİ Parti il başkanlarından Akşener’e ‘tam destek’

İYİ Parti’nin 81 il başkanı, üçüncü olağan kongreden önce genel başkan Meral Akşener’e destek açıkladı.

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İYİ Parti’nin 81 il başkanı 24 Haziran’daki olağan kongreden önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e destek açıkladı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köroğlu, Twitter hesabından ‘İYİ Parti İl Başkanları ortak açıklamamız’ notuyla bugün yayınladığı açıklamada, şunlar dendi:

*İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız sayın genel başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır.

*Kongrede Türkiye Cumhuriyeti’nin 81 vilayetinin başkanları olarak, kurucu liderimiz, genel başkanımız Sayın Meral Akşener’i; amasız, fakatsız, lakinsiz genel başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve Yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz. Kurultayımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Saygılarımızla.