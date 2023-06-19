‘İnternetçi abi’ de İYİ Parti’den istifa etti

Sosyal medyada ‘internetçi abi’ diye anılan Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti’den istifa etti.

Fotoğraf: Twitter/Taylan Yıldız

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan Yıldız, İstanbul’daki metrolarda internet erişiminin sağlanmasını istemiş buna karşılık AKP’li Tevfik Göksu’nun kendisine yönelik ‘internetçi arkadaş’ ifadesini kullanmış. Yıldız, bu olay sonrası sosyal medyada ‘internetçi abi’ olarak anılmıştı.

‘İnternetçi abi’ bugün kurucu genel başkan yardımcısı olduğu İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Yıldız, istifa sebebinin kişisel değil, ‘sistemsel’ olduğunu belirtti. Yıldız, seçimler öncesinde İBB Meclis üyeliğinden istifa etmiş ve milletvekili adayı olmuştu. Ama Yıldız, temayül yoklamasında geri sıralarda yer almış ve aday gösterilmemişti.

Yıldız istifaya dair yayınladığı videoda, bu temayül yoklamasının düşük katılımlı olmasını da eleştirerek ‘liyakat’ vurgusu yaptı.

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.



Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım.👇



Sebebi kişisel değil, sistemsel…



Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı.



Benim… pic.twitter.com/lmouwUDCzb — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) June 19, 2023

Seçim sonrası yine partinin kurucularından Ahat Andican ve eski milletvekili Aytun Çıray da İYİ Parti’den istifa etmişti.