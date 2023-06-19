Tüketici güveninde aynı nakarat: Seçim sonrası yine düştü

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, tüketici güveninde daha öncekilerdeki gibi seçim sonrası meydana gelen düşüşe dikkat çekti. Kara ”Rasyonel beklenti olmadan rasyonel politika beklemek ne kadar anlamlı” diye sordu.

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Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor. Endeks 0-200 arası değer alabiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayısta tüketici güven endeksini yüzde 91,1 olarak açıklamıştı. Bu son beş yılın en ‘iyimser’ zirvesiydi. TÜİK’e göre endeks, seçim ekonomisinin kendini gösterdiği Haziran 2022’den beri bazı aylar düşse de ‘iyimser’e doğru yükseliş trendinde.

Ama endeks bu ay 6,5 puan azalarak 85,1 oldu.

Ekonomist Hakan Kara, daha önceki iki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonrasında da endekste düşüş yaşandığını hatırlatarak ”Düşünmeden edemiyorum, rasyonel beklentilerin olmadığı bir dünyada rasyonel politikalar beklemek ne kadar anlamlı?” diye sordu.