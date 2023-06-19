Bakan Koca: Kızamıkta vaka artışı doğru, ölüm iddiası yalan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık vakalarında artış olduğunu kabul etse de kızamığa bağlı ölüm olduğu iddiasını yalanladı.

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Bir süredir, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de kızamık vakalarının arttığı belirtiliyor. Medyada çıkan haberlere göre bir hafta önce İstanbul’da iki çocuk, kızamıktan hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası da hastalıktaki artışın endişe verici boyutlara ulaştığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık vakalarında artış olduğunu belirtse de kızamığa bağlı bir ölümün söz konusu olmadığını söyledi. Koca, vaka artışlarını yurt dışından gelen vakalara ve aşı reddi kampanyalarına bağladı.

‘Ölüm söz konusu değil’

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şunları dedi:

*Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değildir. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliğidir. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyrukludur.

*Bilindiği gibi, sağlık çalışanlarımızın ilgili programa bağlı olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir.

*Covid-19 pandemisi döneminde maalesef artış gösteren aşı reddi kampanyalarına rağmen, sağlık çalışanlarımızın çabaları sonucunda çocuklarımızın KKK-I aşı kapsayıcılığının ülke genelinde yüzde 95’in üzerinde tutulması sağlanmıştır. Aşılarının, aşı reddi nedeniyle yapılamadığı ‘İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu’ ile bildirilen çocuk sayısının gittikçe azalması sevindiricidir. Türkiye’de bulunan yabancılar içinse ayrı aşı kapsayıcılığı hesaplanmaktadır. Bu oran KKK aşısı için yüzde 87’yle 92 arasında seyretmektedir.

*Bağışıklama Danışma Kurulu’muzun önerisiyle 2019 yılından itibaren çocuklarımıza bir yaşından önce başlayarak üç doz kızamık aşısı uygulamaktayız. Bilimsel veriler, kızamık vakalarının görüldüğü dönemlerde aşı takvimine titizlikle uyulmasının yararına işaret etmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz.