Ekonomist Ağaoğlu: Dövize müdahale devam ediyor

Ekonomist Ali Ağaoğlu, yeni ekonomi yönetiminin ‘rasyonel’ mesajlarına rağmen kamunun dövize müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

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Merkez Bankası’nın ‘arka kapı’ müdahaleleriyle seçime kadar dolar/TL’de 20 seviyesinin görülmesi engellenmişti. Seçim sonrasıysa kurlar serbest bırakıldı ve dolar/TL 28 Mayıs sonrası sert bir şekilde yükselerek 23,60 seviyelerine geldi. Ancak yükseliş, bu seviyenin görülmesinin ardından durdu.

Uzmanlar, ‘rasyonel’ mesajlar ve ortodoks politikalara dönüş beklentisine rağmen, dövize müdahalenin sürdüğünü bildirmişti.

Ekonomi gazetesinin yayınında Hakan Güldağ’la gündemi değerlendiren Ali Ağaoğlu, piyasadaki ‘sıkıntı’nın devam ettiğini söyledi: ”Mesela kamu dövize müdahale etmeye devam ediyor. Neden? Hazır yüzde 20’ye yakın kurun değer kaybetmesine izin vermişsiniz… Kur artışının sonsuz gitmesini engelleyebilmenin ilk yolu net bir mesaj vermek olur. O mesaj ortada yok.”