Seçim öncesi iki ayda rezervden 52 milyar dolar uçmuş

Bloomberg hesaplarına göre Aralık 2021’den bu yana Merkez Bankası’nın döviz kurlarını tutmak için ‘arka kapı’ müdahaleleri 199 milyar dolara ulaştı. Bu müdahalenin boyutu seçim yarışının kızgınlaştığı nisan ve mayısta 52 milyar dolar oldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın ekonomi koltuğunda oturduğu dönemden bu yana dolardaki yükselişi durdurmak için piyasaya müdahale ediliyor.

Albayrak döneminden sonra başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinden 128 milyar doların satıldığını ve bu miktarın nereye gittiğinin bilinmediğini iddia etmeye başlamıştı.

Devam eden satışlar, yine doları durdurmak için devreye sokulan kur korumalı mevduatla da sürdü.

Bloomberg ekonomisti Selva Baziki’nin hesabına göre, Merkez Bankası Aralık 2021’den Haziran 2023’e kadar döviz kuru piyasalarına 199 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti.

Bu aylık ortalama 12 milyar dolarlık bir müdahale anlamına geliyor. Baziki, nisan ve mayısta müdahalenin 52 milyar dolara vardığını söyledi.