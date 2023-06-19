Abdüllatif Şener, ‘kafa bulmak için’ Sinan Oğan’a oy verdiğini söylemiş

Eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener, ‘kafa bulmak için’ cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan’a oy verdiğini açıkladığını söyledi.

Görsel: TV5

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, anlaşmazlıklar nedeniyle partiden ayrılıp CHP’ye katılmış ve Konya’dan milletvekili seçilmişti. 14 Mayıs öncesi CHP listesinde yer bulamayan Şener, seçim kaybedilmesi sonrası hem CHP’yi hem de partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle hedef almaya başlamıştı. Hızını alamayan eski AKP’li, CHP’yi ‘FETÖ’yle bile ilişkilendirmişti.

Şener, ilk turda ata ittifakının adayı Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turdaysa geçersiz oy kullandığını söylemiş, CHP’den de istifa ettiğini açıklamıştı.

TV5’te Mustafa Yılmaz’a konuşan Şener, Sinan Oğan’a neden oy verdiğine dair bir soruyu şöyle yanıtladı: “Yav çapraz mapraz, sorular morular yaparken… Ben de ‘Biraz rahatlatayım onları’ dedim. Ne çıkar, gürültüsü ne kadar olur… Bu kadar gürültü beklemiyordum. Beni sorgulayanları biraz rahatlatmak için, biraz da kafa bulmak için söyledim.

Bu, söylenecek bir şey değil çünkü sorgulanacak bir şey değil. Bir şeyin sorgulanması anayasaya aykırıysa, söylenmesi de gerekmez. ‘Ama madem hadi istiyorsunuz, koyuyorum masaya’ dedim. O bakımdan ‘Kafa buldum’ dedim.”

Oyu kime?

Ancak Abdüllatif Şener’in sandığından ‘geçersiz oy’ çıkmadı. Tutanağa göre Şener ikinci turda oyunu büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a attı.

Şener’in oy kullandığı sandıktan ilk turda Oğan’a 11 oy çıkmış. Kılıçdaroğlu’na 266, Erdoğan’a 46 oy çıkmış. İkinci turda Kılıçdaroğlu’nun oyu iki azalırken, Erdoğan’ın oyu 11 artmış. İlk turda sandıktan bir geçersiz oy çıkmış.

Öte yandan, Şener’in oy kullandığı sandıktan Zafer Partisi’ne 11 oy çıkmış. Eğer Zafer Partisi’ne oy veren herkes Oğan’a da verdiyse ve Şener “Meclis için oy kullanmadım” diyorsa Oğan’a verdiği de doğru olmayabilir.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şener’in sığınmacı politikasından dolayı “Zafer Partisi’ne oy veririm” dediğini iddia etmişti.