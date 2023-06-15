Abdullatif Şener CHP’den istifa ettiğini duyurdu: Seçimde geçersiz oy kullandım

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, partisinden istifa ettiğini ve seçimde geçersiz oy kullandığını açıkladı.

Abdullatif Şener. (AA)

CHP’den yeniden vekil adayı gösterilmeyen Şener, son dönemlerde hep CHP’yi hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert şekilde hedef alıyor.

Şener, Halk TV’de katıldığı yayında “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz Sayın Şener?’ sorusuna “Ben zaten istifa ettim” diye cevap verdi.

CHP’nin ikinci turda kazanacağına dair umudunun olmadığını belirten Şener, “Fark açılmasın diye mücadele ettiler. Ben seçimin bittiği bir safhada konuştum. İkinci tur hiçbir şeyi kapatamamış. Farkında kapanmayacağını herkes biliyordu.” dedi.

Şener, birinci turda ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turdaysa geçersiz oy kullandığını söyledi.