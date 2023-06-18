Özdağ: Abdüllatif Şener, ‘Zafer Partisi’ne oy veririm’ dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener’in sığınmacı politikasından dolayı “Zafer Partisi’ne oy veririm” dediğini iddia etti.

Abdüllatif Şener. (Twitter)

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, anlaşmazlıklar nedeniyle partiden ayrılıp CHP’ye katılmış ve Konya’dan milletvekili seçilmişti. 14 Mayıs öncesi CHP listesinde yer bulamayan Şener, seçim kaybedilmesi sonrası hem CHP’yi hem de partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle hedef almaya başlamıştı. Hızını alamayan eski AKP’li, CHP’yi ‘FETÖ’yle bile ilişkilendirmişti.

Şener, ilk turda ata ittifakının adayı Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turdaysa geçersiz oy kullandığını söylemiş, CHP’den de istifa ettiğini açıklamıştı.

‘Zafer Partisi’ne de oy vermiştir’

Halk TV canlı yayınında konuşan Özdağ, şunları dedi:

*Bir partinin siyasi tabanından gelmiyorsanız bir dönem milletvekilliği yapıp çekilebilirsiniz. Abdüllatif bey anlaşılan buna çok kırıldı. Hemen istifasını verdi. Ben sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda Abdüllatif Şener’in infaz edildiğini düşünüyorum. Evet Sinan Oğan’a oy verdi.

*CHP milletvekiliyken bir sabah kahvaltısında şunu söyledi: “Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacı politikasından daha doğru. Eğer benim partim bu politikayı sürdürürse seçimlerde CHP’den aday olsam da Zafer Partisi’ne oy veririm.” Sadece Sinan Oğan’a oy verdiğini düşünmüyorum muhtemelen Zafer Partisi’ne de oy vermiştir.

Oyu kime?

Ancak Abdüllatif Şener’in sandığından ‘geçersiz oy’ çıkmadı. Tutanağa göre Şener ikinci turda oyunu büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a attı.

Şener’in oy kullandığı sandıktan ilk turda Oğan’a 11 oy çıkmış. Kılıçdaroğlu’na 266, Erdoğan’a 46 oy çıkmış. İkinci turda Kılıçdaroğlu’nun oyu iki azalırken, Erdoğan’ın oyu 11 artmış. İlk turda sandıktan bir geçersiz oy çıkmış.

Öte yandan, Şener’in oy kullandığı sandıktan Zafer Partisi’ne 11 oy çıkmış. Eğer Zafer Partisi’ne oy veren herkes Oğan’a da verdiyse ve Şener “Meclis için oy kullanmadım” diyorsa Oğan’a verdiği de doğru olmayabilir.