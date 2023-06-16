O zaman kime: Şener’in sandığında geçersiz oy yok

İkinci turda geçersiz oy kullandığını belirterek CHP’den istifa ettiğini açıklayan eski milletvekili Abdüllatif Şener’in sandığından ‘geçersiz oy’ çıkmadı. Tutanağa göre Şener ikinci turda oyunu büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a attı.

Abdüllatif Şener. (Twitter)

AKP kurucularından Abdüllatif Şener, anlaşmazlıklar nedeniyle bu partiden ayrılıp CHP’ye katılmış ve Konya’dan milletvekili seçilmişti. 14 Mayıs öncesi CHP listesinde yer bulamayan Şener, seçim kaybedilmesi sonrası hem CHP’yi hem de partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle hedef almaya başlamıştı. Hızını alamayan eski AKP’li, CHP’yi ‘FETÖ’yle bile ilişkilendirmişti.

Dün Halk Tv yayınına katılan Şener, ilk turda ata ittifakının adayı Sinan Oğan’a oy verdiğini, ikinci turdaysa geçersiz oy kullandığını söylemiş, CHP’den de istifa ettiğini açıklamıştı.

Ama Diken’in ulaştığı sandık tutanağına göre Şener’in oy kullandığı sandıkta ikinci turda geçersiz oy bulunmuyor.

Şener’in oy kullandığı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki 4090 numaralı sandıktan ikinci turda geçersiz oy çıkmamış.

Tutanaklara göre sandıkta kullanılan 321 oyun tamamı geçerli sayılmış. Kullanılan 321 oyun 57’si Tayyip Erdoğan, 264’ü Kemal Kılıçdaroğlu’na gitmiş.

Şener’in oy kullandığı sandığın ikinci tur tutanağı. (Diken)

İkinci turda Erdoğan’ın oyları artmış

Şener’in oy kullandığı sandıktan ilk turda Oğan’a 11 oy çıkmış. Kılıçdaroğlu’na 266, Erdoğan’a 46 oy çıkmış. İkinci turda Kılıçdaroğlu’nun oyu iki azalırken, Erdoğan’ın oyu 11 artmış. İlk turda sandıktan bir geçersiz oy çıkmış.