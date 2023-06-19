Euro 2024 elemeleri: Türkiye, Galler’i 2-0 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, Euro 2024 elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler’i 2-0 mağlup etti.

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49’uncu dakikada Galler gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Ramsey, Melih’in müdahalesi ile ceza sahası çizgisinin hemen önünde yerde kaldı. Bu pozisyonda kazanılan serbest atışı Wilson kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda topu kaleci Mert Günok, parmakları ile çeldi.

64’üncü dakikada Türkiye, Hakan Çalhanoğlu’yla penaltı kaçırdı. Arda Güler’in pasında Ferdi Kadığlu’nun ceza sahasına ortasında top Ramsey’in eline çarptı. Hakem Fabio Maresca penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ward, Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı penaltı atışını kurtardı.

69’uncu dakikada Cengiz Ünder’in pasında Ferdi Kadıoğlu’nun çaprazdan sert şutunda topu kaleci Ward, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. Top Umut Nayir’in önünde kaldı ve ağlara gitti. Hakem Fabio Maresca, Umut Nayir’in topu eliyle önüne aldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

72’nci dakikada Türkiye, Umut Nayir’le 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

80’inci dakikada Arda Güler farkı ikiye çıkardı. Orkun Kökçü’nün pasında Arda Güler, ceza sahasının dışından vurdu. Top kaleci Ward’ın parmakları arasında ağlara gitti. 2-0

Karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı.

Ay yıldızlılar bu galibiyetle puanını dokuza çıkartarak D Grubu‘nda liderliğini sürdürdü. Galler’se dört puanla dördüncü sırada yer aldı.