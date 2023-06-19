Özdağ ve Kılıçdaroğlu ‘kaygan zemin’de görüştü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Bu, ikilinin seçimden sonra ilk görüşmesiydi.

Fotoğraf: Ümit Özdağ/Twitter

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin kurduğu ata ittifakının adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce yarışmıştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmıştı.

Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı desteklemiş ancak ata ittifakı bileşenleri buna karşı çıkmıştı. Özdağ, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti.

İkili, seçimden sonra ilk defa buluştu.

Özdağ, CHP genel merkezini ziyaret ederek Kılıçdaroğlu’yla cumhurbaşkanlığıyla genel seçimleri, yaklaşan yerel seçimleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri konuştu.

‘Aman dikkat edin’

Toplantıdan sonra kısa bir açıklama yapan Özdağ, şunları dedi:

*Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Ben de kendisinden randevu rica ettim. Bu değerlendirmeyi yapmak ve iade-i ziyaret yapmak istedim. Güzel bir ziyaret oldu, teşekkür ederim.

*İçeriye girerken sayın CHP sözcüsü aman dikkat edin, yerler kaygan burada dedi. Biz de gülümsedik, sağlam bastığımızı söyleyerek yukarıya çıktık.

Kılıçdaroğlu da görüşmenin ‘güzel’ geçtiğini belirterek konuşulan konuların başlıklarını sıraladı. Bir gazetecinin “İş birliği yerel seçimlerde de devam edecek mi” sorusunaysa Kılıçdaroğlu yanıt vermedi.