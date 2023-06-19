Altaylı, İmamoğlu’nun ağzından lafı cımbızla aldı

Gazeteci Fatih Altaylı’yla konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘(CHP’de) değişimin’ ne olduğuna dair soruya “Ne gerekiyorsa o” gibi genel bir cevap verdi. Bunun üzerine benzer soruları birkaç defa daha soran Altaylı en sonunda “Buna genel başkan değişimi de dahil mi” diye sordu. İmamoğlu da “Gerekiyorsa o da dahil” dedi.

28 Mayıs seçimlerinin adından CHP’de başlayan tartışmalar çeşitli formüllerin konuşulmasıyla devam ediyor. Parti yönetim kadrosu ‘değişirken’, Kılıçdaroğlu danışmanlarını görevden aldı.

Bu kapsamda İmamoğlu, partide sadece kurulların değişmesinin yeterli olmayacağını belirterek Kılıçdaroğlu’yla üç kere görüşmüştü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’se genel başkanlık için hazır olduğunu belirtmişti.

İmamoğlu, kongre yolundaki CHP’de en önemli genel başkan adaylarından görülüyor. Partide bir an önce geniş kapsamlı değişim talep eden İmamoğlu, bayram öncesi bu yönde bir hareket beklediğini söylemişti.

‘Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız’

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu, gazeteci Fatih Altaylı’ya konuştu. İBB başkanı “Seçmendeki hayal kırıklığını tamir etmenin yolu lideri değiştirmek mi” sorusuna şöyle cevap verdi: “Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs’taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız.” İmamoğlu röportajın devamındaysa ‘gerekiyorsa’ genel başkanın da değişmesi gerektiğini belirtti.

‘Değişimden kastınız ne?’

İmamoğlu, şunları dedi:

*(Değişimden kastınız nedir?) Ne gerekiyorsa o. Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle, başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklıyla tespit etmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmak için önce durumu anlamamız, kabul etmemiz gerek.

*Seçimi kaybettik. Yüzde 48 elbette kötü bir oran değil ama kazanmaya yetmeyen bir oran ve biz seçimi kaybettikten sonra, üstelik de seçim kampanyası süresince ‘bu seçimi kazanmanın Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu’ vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız.

‘Hiçbir şey olmamış gibi davranmak isteyenler var’

*(CHP hiçbir şey olmamış gibi mi davranıyor?) Öyle davranmak isteyenler var. Seçmenin moralinin ne kadar bozuk ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz

*(Bunları genel başkana) elbette anlattım. Fazlasını anlattım. Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerin de riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı.

‘Değişim neyi gerektiriyorsa onu kapsamalı’

*(Bu değişim neyi kapsamalı?) Neyi gerektiriyorsa onu, ne gerekiyorsa onu. (Genel başkan değişimi de dahil mi?) Gerekiyorsa o da dahil.

*Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor. Bu süreç içinde bir takvim belirlenir ve bu takvime göre her şey CHP’ye yakışır şekilde ilerler. Genel Başkan da onurlu bir şekilde süreci o yönetir. Ve sonunda birine el verir. (O kişi siz misiniz?) Öyle bir şey ne dedim ne de derim. Ben “Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Oturup konuşmalı, değişimi başlatmalıyız, bunu başlatan da genel başkan olmalı” diyorum.