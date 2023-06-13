CHP’de çıkış arayışı: ‘Abi’ formülü konuşuluyor

warning Editöre not: Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

ALTAN SANCAR

CHP’de ‘değişim’ tartışmaları giderek büyürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir görüşmenin ‘sürpriz olmayacağı’ belirtiliyor. Partide kurultay için çok sayıda formül konuşuluyor.

(Soldan sağa) Ekrem İmamoğlu, Engin Altay, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

28 Mayıs seçimlerinin adından CHP’de başlayan tartışmalar çeşitli formüllerin konuşulmasıyla devam ediyor. Partililer değişime dair henüz net bir ‘paradigma’ ortaya konmamasının, tartışmalarının sürmesine neden olduğunu düşünüyor. Ama özellikle İstanbul’da genel merkezin delege dengesi için çalıştığı biliniyor. İmamoğlu cephesinin de karşı çalışmalara giriştiği belirtiliyor.

Özellikle Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu üzerinden tartışmaların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. CHP kulislerindeyse farklı ‘değişim formülleri’ konuşuluyor.

‘Devam’ seçeneği

Formüllerden ilki Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa devam etmesi. Buna göre SZC TV yayınındaki sözleri ve oluşturduğu son MYK, Kılıçdaroğlu’nun ‘devam’ niyetinde olduğunu düşündürüyor. Parti içinde özellikle Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu’nun bu formüle sıcak baktığı dillendiriliyor. Ama yeni MYK’da yer alan kurmaylarına sık sık “Bir daha cumhurbaşkanı adayı olmayacağım” diyen Kılıçdaroğlu’nun bu formüle dair ‘niyet beyanında’ bulunmadığının altı çiziliyor. Bu durum Kılıçdaroğlu’nun kurultayda koltuğu devreceği yorumlarına da neden oluyor.

İmamoğlu cephesi

İmamoğlu cephesindeyse ‘değişim’ sesleri devam ederken, İmamoğlu’nun genel başkanlık ihtimali yabana atılmıyor. Kurultayın düzenlenmesi ve Kılıçdaroğlu’nun ‘onursal başkanlık’la koltuğunu İmamoğlu’na devretmesinin partinin önünü açacağına inanılıyor. İmamoğlu’nun genel başkan olması halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de aktif çalışabileceği ve bunun olumlu yansımasının olacağı düşünülüyor. Bu formülde CHP’nin genel başkanı olacak İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesinin ‘daha zor olacağı ve göze alınamayacağı’na inanılıyor.

‘Abi’ formülü

Konuşulan bir diğer formülse ‘abi’ formülü olarak nitelendiriliyor. Buna göre, Kılıçdaroğlu’yla yakından çalışan, ama İmamoğlu’nun da ‘rıza göstereceği’ bir isim genel başkanlık için işaret edilecek. Bu durumda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ‘değişim’ için ortak çalışarak, yeni yönetimi belirleyecek. İmamoğlu bir kez daha İstanbul’a aday olurken, Kılıçdaroğlu’ysa onursal başkan olarak anılacak. Ama parti içinde Atatürk ve İsmet İnönü’nün de genel başkanlık koltuğunda oturduğu hatırlatılarak bu ‘onursal başkanlık’ formülünün ‘hoş olmayacağını’ düşünenler de bulunuyor.

İki isim öne çıktı

Partide ‘abi’ formülü içinse Özgür Özel ve Engin Altay’ın isimleri dillendiriliyor. Sözcü’den İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada genel başkanlık niyetini ortaya koyan Özel’in Kılıçdaroğlu’ndan tamamen bağımsız hareket etmeyeceği düşünülüyor. Meclis’te grup başkanı olarak Kılıçdaroğlu’nun yerini dolduran Özel’in bu çıkışının arka planında bunun olabileceği belirtiliyor. İmamoğlu cephesinin Özel’le arasının ‘açık olmadığı’ kaydedilirken, bu formülde Engin Altay’ın da göz ardı edilemeyeceği dillendiriliyor.

İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi

Kaynaklara göre Kılıçdaorğlu ve İmamoğlu arasında bir görüşme sürpriz olmaz. İstanbul’da buna dair hareketlilik olduğu belirtilirken, görüşmenin zamanlamasına tarafların kurmaylar düzeyinde kuracağı temaslardan çıkacak sonuca göre karar verilmesi bekleniyor.