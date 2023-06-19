Erkan’ın handikabı: ‘Nas’ takipçisi üyelerle faiz toplantısı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, faiz artışının beklendiği para politikası kurulu toplantısına ‘Nas’ takipçisi dört üyeyle gidiyor.

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Her fırsatta ekonomide ‘Nas’ vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizlerle ilgili düşüncesinin değişmediğini belirtse de Hazine Bakanlığı’yla MB’nin atacağı adımları kabullendiklerini bildirmişti.

Bu ortamda ‘rasyonel politika’ mesajıyla heyecanlanan piyasaların gözü, perşembe günkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.

Ama Şahap Kavcıoğlu dönemindeki faiz indirimlerinin mimarı olan olan PPK üyelerinin görevleri devam ediyor. Bu durumsa ayrı bir soru işareti yaratıyor.

‘Nas’ takipçisi üyelerin isimleri şöyle:

Dr. Emrah Şener

Mustafa Duman

Taha Çakmak

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Ekonomist Uğur Gürses bu durumun Erkan’ın en büyük handikabı olduğunu söylemişti: “Saçma sapan bir para politikası izleyerek enflasyonu patlatan, döviz rezervlerini çarçur eden bir heyetle birlikte bir hafta sonra karar alacak olması. Faizin ne olacağı kadar, alınacak kararın sağlayacağı güven de önemli. TL’yi paspas eden bu ekip yerinde duracak mı? Kararlar bu ekiple alınmaya devam mı edilecek? Daha 1 ay önce faizi yüzde 8,5’e kadar indirip burada tutan ekiple faiz artırım kararı mı alacak? Yoksa güven veren bir PPK için heyet yenilenecek mi? En temel soru budur… “