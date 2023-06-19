İş dünyası, ‘MB ile BDDK çatışmasın’ uyarısını yapmış

Yeni ekonomi yönetimiyle görüşmeler yapan iş dünyasının en önemli talebi, mevcut para politikasının terk edilmesi oldu. Bu noktada reel sektör, faiz artışından ziyade ‘faizlerin hiç artırılmayacağı’ söyleminin bırakılmasını istiyor.

Görüşmelerde ayrıca Merkez Bankası (MB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) arasında yetki çatışmasının ortadan kaldırılması uyarısında bulunuldu.

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Piyasalar, seçim sonrası yeni ekonomi yönetimin atacağı adımlara odaklandı. Bu kapsamda perşembe günü Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı, önemli bir sınav niteliğinde. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faiz anlayışının değişmediğini ancak bu konuda yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımları kabul ettiğini söylemişti.

İlk açıklamasında ‘rasyonelliğe dönüş’ mesajı veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta iş dünyasıyla görüştü.

İş dünyasının önerileri

Ekonomi gazetesinden Merve Yiğitcan’ın haberine göre iş dünyası, bu toplantılarda mevcut para politikasının terk edilmesi yanında ‘faizlerin hiç artırılmayacağı’ söyleminin de değiştirilmesini talep etti.

Reel sektör temsilcileri, inandırıcılığını yitiren yüzde 5’lik enflasyon hedefinin revize edilmesiyle genel ve bölgesel teşviklerden ziyade ürün bazında seçici teşviklere de ağırlık verilmesini önerdi.

Yeni ekonomi yönetimine sunulan öneri paketlerinde uygun faiz koşullarında finansman talepleri de yer aldı.

KKM’den kademeli çıkış

İş dünyasının önerileri arasında kur korumalı mevduatın en azından belli bir süre (rezerv ve kur politikası ile yerel seçimler dolayısı ile en azından 2024 sonuna kadar) daha devam etmesi de var. KKM’den çıkış için turizm gelirlerinin döviz arzını belli oranda rahatlattığı yaz aylarının tercih edilebileceği ve kademeli bir çıkış kurgulanabileceği belirtiliyor.

Temsilciler ayrıca MB ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) arasında yetki çatışmasının ortadan kaldırılması uyarısında bulundu.