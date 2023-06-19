Bank of America’ya göre faizde sürpriz olabilir

ABD’nin ikinci en büyük bankası Bank of America Securities, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yüzde 25’e yükseltmesini beklediğini, ama aşağı yönlü bir sürpriz için de alan gördüklerini belirtti.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, 22 Haziran’daki toplantıda Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyor.

Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.

‘Regülasyonlar ve kontroller tedrici olarak kaldırılacak’

BloombergHT’nin aktardığına göre bankanın raporunda tahminlerinden daha düşük bir faizin, faiz koridoru ya da daha fazla faiz artışı sinyaliyle desteklenebileceği belirtildi.

Regülasyonlar ve kontrollerin tedrici olarak kaldırılmasının beklendiği belirtilen raporda “Kontrolleri kaldıracak tek seferde büyük bir faiz artışı daha az ihtimal olarak görüyoruz” dendi.

‘İki patika mümkün’

Raporda şöyle devam edildi: “MB için iki patika mümkün. İlk patika faizleri artırmak ve regülasyonları, kontrolleri yavaşça kaldırmak. Bu senaryoda faizin yüzde 25 veya daha aşağıda belirlenmesi ve daha fazla faiz artışı sinyali verilmesi mümkün. Diğer senaryodaysa mevcut finansal koşulları gevşetmeden faizi kısıtlayıcı seviyelere yükselterek başlamak.

Bu senaryo ekonomide daha hızlı bir düzeltmeye izin verecek ve kredibiliteyle öngörülebilirliği güçlendirecek. Bize göre ihtimaller daha çok hızlı yerine kademeli düzeltmeden yana. Faiz artırmadan ek sıkılaşma yapmak için koridor da kullanılabilir.”

Kurum, MB’nin yüzde 15-18 gibi düşük bir faizle başlaması durumunda mevcut banka faizlerini yakalamak için en az iki faiz artışı daha öngördü.

Diğer tahminler

ABD merkezli Bloomberg ajansının ekonomi bölümü, MB’nin üç gün sonraki toplantısında faizin yüzde 15’e yükseltilmesini beklediklerini duyurmuştu.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, faiz oranının yüzde 40’a çıkarılması gerektiğini savunuyor. Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, bir-iki ay içerisinde faizin yüzde 25 çıkarılacağını bekliyor. ABD’li bankalar Morgan Stanley’nin tahmini yüzde 20, JP Morgan’ınsa yüzde 25.